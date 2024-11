Quinta-feira, 14/11/2024 Paul Mescal é o protagonista de 'Gladiador 2', de Ridley Scott Paramount Pictures/Divulgação 'Gladiador 2' honra antecessor, mas não é outra obra-prima Thales de Menezes A pergunta é óbvia: 'Gladiador 2' é tão bom quanto o filme original? Não. Mais uma: 'Gladiador 2' deveria ter sido produzido? Talvez. Quem vai criticar Ridley Scott por voltar a esse universo dos gladiadores? O primeiro filme levou cinco estatuetas no Oscar, faturou quase meio bilhão de dólares nas bilheterias e foi vitrine para performances de Russell Crowe e Joaquin Phoenix nas melhores fases da carreira. Scott ficou, mas o elenco é outro e não dá para apontar equívocos. Paul Mescal é um astro em ascensão. Pedro Pascal é o boa-praça da vez, emendando 'The Mandalorian', 'The Last of Us', 'Gladiador 2' e, no começo do ano que vem 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'. E Denzel Washington é apenas o cara de dois Oscars na estante da sala. As lutas na arena são espetaculares, e o filme vai para fora dela, com um enredo de batalhas épicas. Muita gente vai reclamar que não há mais a aura monumental de 'Gladiador', mas é um espetáculo de ação como poucos. 'Gladiador 2', 2024

Direção Ridley Scott

Elenco Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington

Classificação 16 anos

Onde Nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível em sua tela... Disney+/Divulgação Humor é mesmo o grande superpoder de Deadpool Deadpool era um personagem que levantava dúvidas em qualquer executivo cinematográfico. Um herói de gibis debochado, até demais, como uma espécie de coelho Pernalonga dos super-heróis. É malandro, azucrina todo mundo e nunca se dá mal. Daria certo? Deu. E muito. No terceiro filme de uma franquia que mantém o pique de humor lá em cima, arrasta Wolverine como sua vítima de bullying favorita. Uma comédia irresistível. 'Deadpool & Wolverine', 2024 | Direção - Shawn Levy | Elenco - Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin | Classificação - 18 anos | Onde - Disney+ Diamond Films/Divulgação Nicolas Cage chega de novo para tocar o terror Na semana passada, este espaço na newsletter estava com 'Longlegs', filme de horror inovador com Nicolas Cage. E ele reaparece, como um tresloucado assassino que sequestra um homem e seu carro (grande atuação de Joel Kinnaman). Descobrir a razão é a chave do filme, mas até desvendar isso o espectador vai passar por uma noite infernal com o sequestrado, que talvez não seja tão inocente nessa história. Um ótimo thriller. 'Ligação Sombria', 2023 | Direção - Yuval Adler | Elenco - Nicolas Cage, Joel Kinnaman | Classificação - 16 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Amazon O QUE ESTÁ BOMBANDO Sylvester Stallone interpreta John Rambo em todos os filmes da franquia Orion Pictures/Divulgação John Rambo resiste ao tempo na memória afetiva de todos Os altos e baixos dos filmes mais vistos são mesmo curiosos. De repente, algum título já meio antigo escala na lista, e fica difícil explicar a razão. E a bola da vez é John Rambo. Claramente, a Netflix turbinou as indicações dos filmes da franquia, que voltaram a seu catálogo. E o resultado é, literalmente, assustador. 'Rambo: Programado para Matar', 'Rambo 2: A Missão' e 'Rambo 3' estão entre os dez filmes mais assistidos na plataforma. O primeiro é um dos melhores filmes de ação já feitos, com um veterano de guerra respondendo à truculência de policiais numa cidadezinha na mesma intensidade. O segundo o leva de volta a missões na selva asiática e é muito movimentado. O terceiro já cai numa mesmice. Vieram outros, piores. Quem está vendo Rambo hoje? Público maduro numa onda nostálgica? Ou uma nova geração se rendendo à atração pela violência desenfreada? A primeira opção parece mais provável. Dá para cravar. Mas quem sabe novos fãs estejam nascendo. 'Rambo', 1982; 'Rambo 2: A Missão', 1985; 'Rambo 3', 1988

Direção Ted Kotcheff, George P. Cosmatos, Peter McDonald

Elenco Sylvester Stallone, Richard Crenna

Classificação 16 anos

Onde Netflix (Trailer) Paramount+/Divulgação FIQUE DE OLHO Será difícil esperar, mas em 15 de dezembro chegará o décimo quarto e último episódio semanal da quinta temporada de 'Yellowstone', a série que devolveu Kevin Costner à condição de grande estrela. Uma espécie de faroeste moderno que acompanha as dificuldades de uma família de Montana que precisa resistir a quem deseja roubar suas terras. Ótimo roteiro, mas a figura inabalável de Costner como John Dutton é o pilar da série. 'Yellowstone', 2018-2024 | Criação - John Linson, Taylor Sheridan | Elenco - Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly | Classificação - 18 anos | Onde - Paramount+ Disney+/Divulgação PARA MARATONAR São apenas seis episódios, bem fáceis de acompanhar. São tantos rostos famosos nos anos 1990 aparecendo aqui e ali que é divertido tentar identificá-los, como uma jovem Kate Moss ou um criador de prestígio como Tom Ford. A minissérie é a visão da moda naquela década, influenciada pelo hip hop e pelos reality shows, segundo o olhar dos editores da revista 'Vogue': Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e a lendária Anna Wintour. 'In Vogue: The 90s', 2024 | Criação - Alex Black, Harriet Ward | Elenco - Nicole Kidman, Claire Danes, Kate Moss | Classificação - Livre | Onde - Disney+ Arte News Splash Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... John Dall e James Stewart no filme 'Festim Diabólico' Warner Bros./Divulgação Por que assistir a 'Festim Diabólico'? Certa vez, o cineasta britânico Alfred Hitchcock (1899-1980) foi definido como um Shakespeare dos filmes de suspense. Assistindo a 'Festim Diabólico', de 1948, é possível compreender a comparação. Muitas vezes, Hitchcock restringia a ação dos filmes a uma casa, um apartamento, como em 'Janela Indiscreta' (1954), ou até mesmo o motel tenebroso de 'Psicose' (1960). Como uma peça. E criando roteiros rígidos, formais, enxutos ao essencial como as obras de Shakespeare. Aqui, dois homens cometem um assassinato em busca de realizar um crime perfeito e organizam em seguida uma festa no local da morte. Entre os convidados, o pai e a noiva da vítima. Só não contavam com a presença de Ruppert Cadell, personagem que pode atrapalhar os planos da dupla. Como Cadell, o mito James Stewart (1908-1997), talvez o ator favorito de Hitchcock. Depois de 'Festim Diabólico', eles fizeram juntos 'Janela Indiscreta', 'O Homem que Sabia Demais' (1956) e 'Um Corpo que Cai' (1958). Todos obrigatórios. 'Festim Diabólico', 1948

Direção Alfred Hitchcock

Elenco James Stewart, John Dall, Farley Granger

Classificação 14 anos

Manuela Scarpa/Brazil News 'Maré Alta', com Pigossi, reafirma relevância do Mix Brasil: 'Uma Loucura' O Plano Geral desta semana falou sobre o Mix Brasil, maior festival de cinema LGBTQIA+ da América Latina, que volta para sua 32ª edição com destaques nacionais e internacionais. Neste ano, o festival é sediado em São Paulo, acontece entre 13 e 24 de novembro e terá na programação o premiado 'Baby' (Marcelo Caetano) e 'Maré Alta' (Marco Calvani), com Marco Pigossi, que ganhou as telas do mundo. 'É muito legal ver mais um talento brasileiro se destacando internacionalmente. Uma loucura, o Brasil no mundo", afirmou Flavia Guerra. Assista aqui Lucas Ramos / BrazilNews Carlos Saldanha seu retorno para as animações com 'Saltimbancos' No começo dos anos 2000, Carlos Saldanha fez o seu nome no exterior ao dirigir grandes animações em Hollywood, como 'A Era do Gelo' e 'Rio'. O cineasta carioca, porém, passou os últimos anos produzindo tramas de carne e osso, como a série 'Cidade Invisível'. Agora, Saldanha ensaia retorno à direção de animações com 'Os Saltimbancos'. O anúncio foi feito na D23, evento da Disney, em São Paulo. 'Estou muito feliz de poder voltar às raízes, mas agora que tomei o gostinho pelos dois lados, vou aproveitar um pouquinho de cada.' Veja entrevista Sony 'Ainda Estou Aqui' resgata memória do Brasil que ignorar passado Era um dia normal quando Rubens Paiva foi preso em casa por militares à paisana. Levado para "prestar um depoimento", o engenheiro e ex-deputado foi torturado e morto, tornando-se mais uma das vítimas da ditadura militar que sufocou o Brasil por duas décadas. "Ainda Estou Aqui", contudo, não é sobre a ditadura. É um filme político, claro. Mas o trabalho do diretor Walter Salles volta seu olhar não para os porões militares, palco de tortura e morte, e, sim, para quem ficou para trás. Para quem teve a vida afetada pela mão de um estado opressor. Crítica completa