Cate Blanchett como uma pistoleira espacial no filme 'Borderlands' Lionsgate/Divulgação Cate Blanchett lidera heróis bizarros no caótico 'Borderlands' Thales de Menezes Cate Blanchett já foi vilã em filme do Thor. Jamie Lee Curtis começou a carreira fugindo do temido Michael Myers no primeiro filme da franquia 'Halloween'. Mas ainda assim causa estranheza a presença das duas veteranas em 'Borderlands'. Baseado em um game de tiros, o filme escala tipos bizarros em um cenário futurista. Entre muita ação, muita mesmo, Blanchett deixa o habitual tipo elegante que costuma interpretar e aparece como Lilith, uma caçadora de recompensas, bem casca-grossa e de passado nebuloso. Na missão de resgatar a filha do homem mais rico e poderoso do universo, ela volta a seu planeta natal e reúne um grupo de comparsas estranhos. Entre eles, um mercenário vivido pelo ator cômico Kevin Hart, uma cientista doida que é o papel de Jamie Lee Curtis e um robô dublado por Jack Black. 'Borderlands' é tão frenético que nem dá tempo de descobrir se é mesmo um bom filme, como parece ser, ou apenas uma diversão em ritmo de montanha-russa. Mas uma coisa é certa: ir aos cinemas para ver essa sci-fi faz qualquer um se esquecer dos problemas. 'Borderlands: O Destino do Universo está em Jogo', 2024

Direção Eli Roth

Elenco Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis

Classificação 14 anos

Onde Nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... 20th Century Studios/Divulgação 'Planeta dos Macacos' segue sua longa franquia Os filmes da primeira franquia, de 1968 a 1973, e a releitura de Tim Burton em 2001 são melhores, mas a nova e atual sequência de 'Planeta dos Macacos', iniciada em 2011, chega ao quarto filme com dignidade. A ação se passa muitos anos no futuro em relação ao longa anterior e traz um novo protagonista jovem, Noa, macaco-herói que deve conduzir pelo menos mais uma trilogia programada. 'Planeta dos Macacos: O Reinado' | Direção - Wes Ball | Elenco - Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Universal Pictures/Divulgação Chega agora ao streaming o 'John Wick indiano' Mais gente vestida de macaco em 'Fúria Primitiva'. No caso, o ator principal, Dev Patel, conhecido por 'Quem Quer Ser um Milionário?', que também é diretor, roteirista e produtor desse violento drama de vingança. Ele é um profissional de luta livre que se apresenta como homem-macaco e quer vingar a mãe, morta por chefes da bandidagem local. O filme empolga e merece o apelido de 'John Wick indiano?. 'Fúria Primitiva', 2024 | Direção - Dev Patel | Elenco - Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video Emma Myers é a protagonista da série 'Manual de Assassinato para Boas Garotas' Netflix/Divulgação Jovem atriz valoriza bastante a adaptação de best-seller teen Nada mais natural que 'Manual de Assassinato para Boas Garotas' fosse a série mais vista na Netflix já em sua semana de lançamento. Afinal, o livro da americana Holly Jackson é um dos best-sellers da década. Prestes a se formar no equivalente ao Ensino Médio nos Estados Unidos, Pip não para de pensar numa tragédia que abalou sua cidadezinha há cinco anos: Andie, a garota mais popular da escola, foi assassinada pelo namorado, Sal. Amiga do rapaz desde criança, Pip se recusa a crer que ele fosse capaz de matar. Com ajuda do irmão caçula de Sal, ela investiga o caso e descobre que talvez Andie não fosse a garota perfeita que todos imaginavam. E a própria Pip está correndo perigo. Se o livro de Holly Jackson tem muitos acertos nessa fórmula destinada ao público jovem, é certo que a série só é acima da média pela ótima Emma Myers. Atriz que apareceu como Enid Sinclair na série 'Wandinha', ela carrega nas costas essa aventura policial. 'Manual de Assassinato para Boas Garotas', 2024

Criação Poppy Cogan

Elenco Emma Myers, Asha Banks, Raiko Gohara

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer) AppleTV+/Divulgação FIQUE DE OLHO Terry Gilliam, o integrante mais criativo do grupo de humor inglês Monty Python, dirigiu em 1981 'Os Bandidos do Tempo', com boa repercussão. Agora virou série, com as aventuras de um garoto que viaja pelo tempo com um grupo bizarro de heróis. No elenco está Lisa Kudrow, a Phoebe de 'Friends'. Os episódios estão chegando semanalmente. Por enquanto, parece faltar o talento de Gilliam, mas é divertido. A conferir. 'Os Bandidos do Tempo', 2024 | Criação - Taika Waititi | Elenco - Lisa Kudrow, Kal-El Tuck, Tadhg Murphy | Classificação - 10 anos | Onde - AppleTV+ Sony Pictures Television/Divulgação PARA MARATONAR Gabriel Basso tem boa atuação em 'O Agente Noturno', ajudado por uma trama inventiva. Ele é Peter Sutherland, novato no FBI que recebe uma tarefa enfadonha: ficar no porão da Casa Branca ao lado de um telefone, pelo qual receberá instruções se precisar agir. Só que o telefone nunca toca, por semanas. Até que um dia a ligação chega, e ele é arremessado num enredo mirabolante que envolve a segurança nacional. 'O Agente Noturno', 2023 | Direção - Shawn Ryan | Elenco - Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix Newsletter Dicas de Filmes e Séries - Estreias 08/08 Arte Publicidade Anne Bancroft e Dustin Hoffman em 'A Primeira Noite de um Homem' United Artists/Divulgação Por que assistir a 'A Primeira Noite de um Homem'? Para entender a relevância de 'A Primeira Noite de um Homem' é preciso levar em conta que 1967 foi o ano em que os jovens começaram a protagonizar a grande revolução cultural e comportamental movida a rock, drogas e amor livre. Se os pais não tinham noção do que estava acontecendo com seus filhos, os garotos também estavam perdidos e procurando um novo lugar no mundo. Caso de Ben Braddock, personagem do então novato Dustin Hoffman. O roteiro é recheado de momentos importantes do questionamento existencial de Braddock sobre sua própria vida, mas o foco fica realmente para a noite em que ele perde a virgindade com a mulher do sócio do seu pai, papel de Anne Bancroft. Ela deu corpo a Mrs. Robinson, celebrada na canção homônima de Simon & Garfunkel, dupla que criou e gravou a espetacular trilha sonora. Não fosse um filme impactante, que deu Oscar ao diretor Mike Nichols, 'A Primeira Noite de um Homem' já valeria a pena por essas canções. 'A Primeira Noite de um Homem', 1967

Direção Mike Nichols

Elenco Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katherine Ross

Classificação 14 anos

Onde Mubi (Trailer)