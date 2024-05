Filme sobre Amy Winehouse prefere a tragédia do que a energia da cantora

Como o filme destaca e não é novidade pra ninguém, foi a relação tóxica (ou intertóxica) de Amy e Blake que a inspirou a fazer o álbum "Back to Black" e a letra da faixa-título - enquanto ele voltava para a namorada anterior, ela afundava na escuridão. OK, o filme se esforça demais em encenar situações que a inspiraram em suas músicas mais famosas. Um exemplo claro é quando o amigo produtor tenta convencê-la a ir para uma clínica de "rehab" se curar do álcool e da dependência química, e Amy recusa com veemência - só faltou cantar "No, no, no!" como em de seus hits mais conhecidos.

A diretora é Sam Taylor-Johnson, mais famosa pra ter inaugurado nos cinemas a franquia erótica menos erótica de todos os tempos, "Cinquenta Tons de Cinza". Sam se sai muito melhor aqui - e uma diretora traz um ponto de vista feminino fundamental tanto para mostrar tanto a força quanto a fragilidade de Amy. Destaca, entre outros, a importância de sua avó, Cynthia (Lesley Manville, a princesa Margaret da reta final de "The Crown"), que também foi cantora, como influência fundamental em sua carreira. "Back to Black" não é um mau filme, e não será perda de tempo vê-lo, sendo ou não fã da cantora. Mas o problema parece morar em outra parte - e me fez pensar no que torna uma biopic boa ou não.

A biografia de um artista no cinema é melhor quanto mais fiel for à sua energia, ao tipo de carisma que o conectou ao público e o eternizou na memória dos fãs. Deu certo em "Elvis", destacando o quanto a energia e os movimentos sexuais do Rei do Rock no palco enlouquecia as fãs. E deu certo em "Rocketman", ao mostrar o quanto a rebeldia, o talento pop e a homossexualidade de Elton John sempre fizeram parte da sua obra.

Mas não deu certo em "Bohemian Rapsody" ao enquadrar a vida de Freddie Mercury numa fábula da Disney - cortou-se totalmente a vida sexual do vocalista do Queen, que era um dos motores da sua vida e da sua música; dá até pra dizer que a energia sexual de Freddie era um dos principais elementos de conexão com seu público. E também falhou no ignorado "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody", em que Naomi Ackie não tinha a energia da Whitney real, nem mesmo se parecia muito com ela. Em "Back to Black", Amy Winehouse até tem seus momentos felizes e radiantes em cima do palco. Mas a nuvem negra da tragédia é sempre mais forte, e domina a cafonice da cena final. Amy merecia um pouco mais.

Back to Black, de Sam Taylor-Johnson (2024)

Em cartaz nos cinemas