Documentário do Max não deixa dúvidas que Kevin Spacey é um predador sexual

Um assistente de produção do Old Vic, prestigiado teatro em Londres que Spacey dirigiu por um bom tempo, conta como foi prensado num estreito vão do teatro, ele de joelhos e Spacey em pé, esfregando a região genital contra o seu rosto. Outro, um ator alto, forte e musculoso louco por uma chance em Hollywood, aceitou um convite de Spacey para ir ao cinema em 1999 ver "O Resgate do Soldado Ryan". Ficou chocado ao olhar para o lado e ver que o astro se masturbava durante a célebre sequência inicial, em que os aliados invadem a Normandia - uma sequência de guerra e violência, com braços e cabeças decepadas -, mostrando evidentes sinais de psicopatia. Spacey ainda teria enfiado o dedo médio no traseiro por cima das calças de um jovem ator britânico em pleno tapete vermelho, na estreia de uma peça em Londres. E por aí vai.

Desde 2013, os produtores de "House of Cards" sabiam do comportamento no mínimo inadequado do ator com colegas homens, e escalaram uma assistente mulher para tentar contê-lo em suas investidas. Não adiantou, já que, além de ator, ele era produtor executivo da série, com muito poder de mando.

Quando o escândalo estourou, a Netflix decidiu, mesmo antes do julgamento, demitir o ator da produção em plena preparação da última temporada - que seguiu tendo como protagonista a personagem da esposa de Frank Underwood, vivida por Robin Wright. A produtora encontrou em contrato uma brecha para processá-lo - justamente a violação das regras de conduta de comportamento no set - e processou-o em mais de US$ 30 milhões. Ironia do destino: enquanto a Justiça não conseguiu condená-lo, sua única punição até hoje veio do mercado.

Sempre no armário, Spacey só decidiu assumir sua homossexualidade no pior momento, quando a acusação de Rapp veio à tona. Foi linchado pela comunidade gay, por ter feito o seu "outing" justamente quando era acusado de ser um assediador. O documentário ainda traz o depoimento de seu irmão mais velho, um sujeito de trajes excêntricos que diz ter sofrido abuso sexual do pai na infância. Ele não sabe dizer se Kevin sofreu os mesmos abusos, mas tem certeza que o comportamento do pai influenciou as atitudes de predador sexual do irmão.

Difícil de parar de ver, "A História Não Contada" também é útil para nos mostrar como funcionam as situações de assédio sexual entre homens. Quando é feita a maiores de idade, elas geralmente envolvem menos vulnerabilidade física que o assédio às mulheres, que têm muito mais chances de redundar num estupro.

Mas toda a parte do medo, da vergonha em falar sobre o assunto e da violência psicológica que perdura por anos a fio é bastante parecida. Como diz um dos depoentes: "Alguns amigos para quem abri o jogo me disseram que, no meu lugar, teriam dado um soco na cara dele. Não é verdade. Na hora, você se sente completamente surpreso e intimidado por uma pessoa tão poderosa."