Quem é atriz trans que estrela 'Emilia Perez', filme que sacudiu Cannes?

"Emilia Perez" é, sem dúvidas, um dos nomes mais falados em Cannes. O musical — que já gera controvérsia pelo próprio gênero — levanta uma série de questões, como a transexualidade e o tráfico de drogas, e tem surpreendido aqueles que o assistem no festival.

Apesar de contar com nomes como Selena Gomez e Zoë Saldaña no elenco, o grande destaque do filme é Karla Sofía Gascón, 52, que assume o papel principal. "Ela é espanhola, mas mora e é super famosa no México", explica Flavia Guerra no Plano Geral desta quarta (22). "É minha aposta para o prêmio [de Melhor Atriz em Cannes]. Se o filme não ganhar a Palma de Ouro, terão que dar esse prêmio. Ela está maravilhosa, e não se perde esse gancho histórico".

Conforme adianta a comentarista, esse é o primeiro papel de grande destaque da atriz transexual. Em sua carreira, o foco foram as "telenovelas", como "El Señor de los Cielos", que dividiram espaço com um único filme até então: "The Noble Family" (2013). Ela também ganhou um papel secundário na mais recente adaptação de "Rebelde", pela Netflix.