Musa da franquia 'Alien', Sigourney Weaver derruba etarismo em novo filme

Sigourney Weaver em cena de "Jardim dos Desejos", de Paul Schrader Imagem: Divulgação

A verdade é que, depois do último "Alien", sua carreira entrou num certo ponto morto, com filmes sem repercussão. Foi reaparecer numa bela participação no primeiro "Avatar" (2009). Agora, prestes a completar 75 anos, ela dá um soco na cara do etarismo e ressurge com um belo personagem num filme pequeno, mas que merece sua atenção.

Em "Jardim dos Desejos", que estreia nesta quinta-feira (30) nos cinemas, ela é Norma Haverhill, dona de uma propriedade que cultiva com carinho as melhores flores da região. Seu jardineiro, Narvel (Joel Edgerton), é um homem hoje pacífico, mas dono de um passado misterioso e muito violento.

Eles já tiveram um caso no passado, mas Norma segue cultivando ciúmes de Narvel tanto quanto as orquídeas e begônias do jardim. Até que ela decide abrigar Maya, uma sobrinha-neta que anda envolvida com drogas e precisa de um rumo na vida. Ela pede a Narvel que assuma a moça como aprendiz.

O problema é que Narvel e Maya têm mais em comum do que parece à primeira vista, e isso começa a enfurecer Norma. Sigourney tem poucas cenas, mas cria um personagem marcante, sempre no limite da ironia.