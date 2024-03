Zac Efron se esforça, mas 'Garra de Ferro' é drama esportivo convencional

Para ser justo, "Garra de Ferro" não é um tratado sobre a luta livre, mistura de combate e teatro que no Brasil teve seu auge nos anos 1970 com a popularização do Telecatch. É um drama familiar pesado que versa sobre perda de identidade, abuso físico e psicológico e, acima de tudo, sobre culpa. É, também, um veículo para Zac Efron buscar credibilidade artística e se firmar como ator versátil.

No papel de Kevin Von Erich, Efron toma para si a responsabilidade de ser a âncora dramática em "Garra de Ferro", e não decepciona. No começo dos anos 1980, ele é treinado pelo pai, lutador frustrado por nunca ter conquistado o título da NWA, órgão americano do esporte. Kevin ganha o cinturão pelo estado do Texas, mas Fritz o força constantemente para além do limite.

Logo, a luta livre se torna o centro de gravidade em torno do qual toda a família orbita. O esporte é logo abraçado por David (Harris Dickinson) e, após os Estados Unidos se retirarem dos Jogos Olímpicos de Moscou, por Kerry (Jeremy Allen White), que perde a chance de competir no evento. Não tarda para o quarto filho, Mike (Stanley Simons), apaixonado por música e fisicamente longe do ideal para o ringue, seja cooptado pelo pai para "seguir a tradição".

Existe em "Garra de Ferro" uma vontade de emparelhar essa mesma tradição familiar com a noção de masculinidade tóxica, fazendo da trajetória dos Von Erich um espelho da obsessão americana pela competitividade a todo custo. Sean Durkin, contudo, pesa a mão no dramalhão, fazendo com que qualquer sutileza ceda espaço para uma história sobre tristeza profunda.

Se existe um elemento que puxa toda a empreitada para fora do cinemão convencional, é mesmo Zac Efron. Ele mostra compromisso absoluto para não fazer de Kevin uma caricatura, e sua ótima performance estimula seus colegas de elenco a abraçarem o material sem reservas — em especial Jeremy Allen White, que contorna as limitações de seu personagem em um trabalho genuinamente emocionante.