'A Primeira Profecia': o anticristo retorna em terror religioso genérico

O sucesso gerou uma série, com "Damien - A Profecia II" (1978) e "A Profecia: O Conflito Final" (1981) posicionados como sequências diretas do filme original. "A Profecia 4 - O Despertar" (1991) não fez nenhum barulho, e quando a refilmagem comandada por John Moore em 2006 flertou unicamente com a irrelevância criativa, o portador do "número da besta" parecia aposentado.

Como em Hollywood não existe isso de propriedade intelectual abandonada, este "A Primeira Profecia" chega surfando na onda das "sequências de legado", em que elementos do primeiríssimo filme são reutilizados em uma trama que pode até parecer nova, mas que não passa de uma cópia que ganhou um banho de loja. Na maioria das vezes, porém, não é o bastante.

Nell Tiger Free em 'A Primeira Profecia' Imagem: 20th Century Studios

A protagonista aqui é Margaret Daino (Nell Tiger Free), noviça levada dos Estados Unidos à Roma pelo cardeal Lawrence (Bill Nighy) para finalizar seus votos. Posta ao lado de outras freiras para trabalhar em um orfanato, ela toma afeição por uma jovem em particular, Carlita (Nicole Sorace), que não raro é vítima do descaso e da crueldade da congregação liderada pela irmã Silva (Sônia Braga).

A estranheza do convívio com as freiras toma uma direção sinistra quando Margaret é procurada pelo padre Brennan (Ralph Ineson), que pede sua ajuda para desbaratar um plano traçado por radicais da igreja católica para trazer à Terra o anticristo. Ele busca evidências da origem satânica de Carlita e, apesar da hesitação de Margaret, ela por fim concorda em se envolver no mistério.

O personagem do sempre eficiente Ralph Ineson é a conexão mais direta do novo filme com "A Profecia" original, no qual foi interpretado por Patrick Troughton. O resto de "A Primeira Profecia", contudo, é um emaranhado de referências e tramas que, embora caminhem para uma conclusão familiar - o nascimento do anticristo -, pecam em amarrar qualquer lógica para chegar até ela.