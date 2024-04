Paguei por meus pecados assistindo ao segundo (e piorado) 'Rebel Moon'

Sofia Boutella em 'Rebel Moon: A Marcadora de Cicatrizes' Imagem: Netflix

Zack Snyder já provou que não existe um clichê que não possa ser solapado à exaustão, e não existe evidência mais concreta do que "Rebel Moon", meritíssimo. A dúvida para o novo filme era se havia alguma fonte a ser copiada além de "Star Wars", "Duna", "Heavy Metal" e "Os Sete Samurais". Se era possível buscar algum caminho original. Vã esperança.

"A Marcadora de Cicatrizes" é mais do mesmo, um bololô de personagens bobocas ilustrando a aridez de um cenário digital feio. Para refrescar a memória - assumindo que alguém de fato tenha registro do primeiro filme -, Kora (Sofia Boutella) parte da vila que a acolheu no planeta Veldt para reunir um grupo de guerreiros que possa frear o Almirante Noble (Ed Skrein), alto oficial do Imperium, antes que ele mate os fazendeiros do lugar.

O plano funciona (mais ou menos), Noble é morto (mais ou menos também) e Kora retorna a Veldt com os guerreiros sobreviventes - entre eles Titus (Djimon Hounsou), ex-general do Imperium. A celebração dura pouco quando eles descobrem não só que o malvado-mor está vivo, mas que em cinco dias ele chega ao planeta com seu poderio militar para se apossar da colheira dos nativos e, claro, tomar Kora como prêmio.

'Rebel Moon: A Marcadora de Cicatrizes': Ed Skrein morreu mas passa bem Imagem: Netflix

Nestes cinco dias, Titus bola um plano para, com fazendeiros usando armas de um batalhão dizimado na aventura anterior, resistir ao ataque das forças de Noble. Cinco dias para fazer de uma turma versada em colheita soldados capazes de resistir a um exército genocida. Suspensão de descrença é isso mesmo. Mas, para ser honesto, é o mesmíssimo vilão derrotado no filme de 2023. Só vejo vantagens.