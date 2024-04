Como Fábio Porchat resgatou Sandy para o cinema em 'Evidências do Amor'

Fábio Porchat mal consegue acompanhar a velocidade de seus próprios pensamentos. Depois de longas férias, ele retomou ao batente a mil. Como diretor de teatro, na peça "Agora É Que São Elas". Gravando seu "Que História É Essa?" para a TV. Rabiscando ideias de novos filmes e séries. E, claro, falando sobre "Evidências do Amor", comédia romântica que o coloca ao lado de, veja só, Sandy Leah.

"Essa ideia foi minha", diz, entusiasmado, sobre trazer a cantora para o projeto. "Eu li uma entrevista com Sandy e ela disse que nunca ninguém chamava ela para fazer nada como atriz." Contatos foram feitos, o projeto foi apresentado e, seis meses depois, com uma primeira versão do roteiro em mãos, ela topou. "Quando ela entrou, tudo mudou: é a Sandy!"