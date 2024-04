Não tem pra ninguém: 'Rivais' consagra Zendaya como maior estrela do cinema

A maior habilidade de Luca Guadagnino, contudo, é o olhar apuradíssimo para escolher seu elenco. Assim como fez o mundo prestar atenção em Timothée Chalamet em "Me Chame Pelo Seu Nome", "Rivais" coloca o holofote em três jovens atores que representam, de várias formas, o futuro de Hollywood.

O britânico Josh O'Connor flexionou seus músculos dramáticos em séries como "Peaky Blinders" e "Ripper Street" para depois assumir o papel do príncipe Charles em duas temporadas de "The Crown". Já o americano Mike Faist ganhou destaque nos palcos com o musical "Dear Evan Hansen" antes de mostrar um trabalho espetacular na versão de Steven Spielberg para "Amor, Sublime Amor".

Em "Rivais", porém, ambos orbitam o poderoso centro gravitacional do planeta Zendaya. Não tem para ninguém. Aos 27 anos, ela se coloca como a artista mais completa de sua geração. Não só como atriz, mas também como personalidade, ativista, fashionista, empresária e influenciadora. Não importa o palco, é impossível desviar os olhos dela. É impossível não prestar atenção no que ela tem a dizer.

Zendaya toma a quadra em 'Rivais' Imagem: Warner

Revelada como estrela em programas Disney, Zendaya estreou no cinema em "Homem-Aranha - De Volta ao Lar" e tomou as rédeas de sua carreira na TV com a série "Euphoria". Seu magnetismo, intenso tanto em produções independentes ("Malcolm & Marie") como em blockbusters ("Duna"), ganha em "Rivais" seu palco mais vibrante.

Até porque Tashi, jogadora que teve o futuro nas quadras interrompido por uma lesão, sua determinação realinhada como treinadora de seu marido, é uma personagem que se recusa a ser colocada em caixas. Ela pode ser manipuladora e doce, ela estabelece limites e não tem pudor em rompê-los. Suas decisões são absolutamente questionáveis, e ainda assim cá estamos, totalmente entregues.