Rotineiro como filme de vampiros, 'Abigail' capricha no sangue e diversão

A pegadinha é que a mocinha abduzida não é exatamente uma criança amedrontada e indefesa. Ela se revela uma vampira feroz, e os criminosos, agora presos em uma mansão que é na verdade uma grande armadilha, são sua caça. Sem ter como fugir, e sem absolutamente nenhuma maneira de barganhar com a pequena desmorta, eles tem de deixar as diferenças de lado e tentar sobreviver.

Alisha Weir é uma vampira bailarina em 'Abigail' Imagem: Universal

O barato em filmes como "Abigail" - ou "M3gan", ou "Maligno" - é não se posicionar como fitas de terror, e sim como o equivalente cinematográfico ao trem-fantasma de um parque de diversões. Existem sustos, claro, mas a experiência vale muito mais pela diversão.

Esse é claramente o foco dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que também dividiram a função nos dois últimos exemplares da série "Pânico". A certa altura os personagens traçam verbalmente as "regras" para se enfrentar um vampiro, e na cena seguinte as convenções viram pó. Quando umas delas funciona, como a exposição à luz do Sol, os resultados até diferem do que o público, igualmente veterano, pode esperar. No grigir dos ovos, porém, é o esquema caninos afiados/mordida na jugular/desmortos a granel.

A fórmula para "Abigail" acertar no alvo talvez esteja na escolha do elenco. Se a turma em frente às câmeras não estiver disposta a abraçar o absurdo, toda a estrutura entra em colapso. Não é o caso, com atores como Melissa Barrera, Kevin Durant e Kathryn Newton injetando a dose certa de verossimilhança para a trama funcionar.