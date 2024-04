'Contra o Mundo': Bill Skarsgård flexiona os músculos em anime filmado

"Contra o Mundo" sequer finge alguma preocupação com texto ou personagens. Surdo e mudo, mas "narrado" por um personagem de seu videogame favorito, Boy é treinado por um xamã chamado Xamã (Yayah Ruhian) e logo invade os domínios de Hilda, esbarrando em uma coleção de bons atores, como Sharlto Copley, Michelle Dockery e Brett Gelman, desperdiçados em personagens unidimensionais.

Bill Skarsgård em 'Contra o Mundo' Imagem: Paris

Apesar do banho de sangue e da violência extrema, a suposta intensidade de "Contra o Mundo" deve impressionar unicamente o público-alvo pré-adolescente que se refastela com os fatalities do game "Mortal Kombat". O tom, em proposta e em execução, é 100 por cento juvenil, como se "Deadpool" fosse rodado sem nenhum roteiro, cuidado ou carisma. Pior ainda: sem senso de humor, o que injetaria alguma humanidade no roteiro.

Ok, ok, isso é papo de crítico. A verdade é que rodar um filme de ação deve ser um barato. Ora, até Dev Patel entrou na fila, inclusive assinando a direção do ainda inédito "Fúria Primitiva". Bill Skarsgård, por sua vez, ficou só à frente das câmeras. Quem sabe, exercitar os músculos em um projeto tão rasteiro tenha sido laboratório para o aguardado "O Corvo", em que ele assume, curvas bombadas à mostra, o papel trágico que imortalizou Brandon Lee. Às vezes é melhor puxar ferro na academia.