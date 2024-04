'Ghostbusters: Apocalipse de Gelo' derrete ao se apegar demais ao passado

Se for para escolher uma única protagonista, eu fico com Phoebe Spengler (McKeena Grace), que aos 15 anos parece ser a única a entender o fardo e a responsabilidade de ser uma caça-fantasmas. Ela vive no quartel-general da equipe em Nova York ao lado da mãe (Carrie Coon), do irmão (Fill Wolfhard) e de Paul Rudd, a quem ela trata mais como colega de profissão do que como padrasto.

Quando o prefeito (William Atherton, o mais perfeito canalha do cinema desde os anos 1980) ameaça interromper as atividades ectoplásmicas dos Ghostbusters, Phoebe é proibida de sair em campo — ela precisa "ser só uma adolescente" até atingir a maioridade. Seu drama juvenil é compartilhado com uma amiga incomum, Melody (Emily Alyn Lind) — que, veja só, calha de ser fantasma.

Tudo isso é moldura da trama que envolve uma relíquia do começo do século 20, seu guardião involuntário (Kumail Nanjiani) e a entidade poderosíssima trancafiada no artefato. Sua ameaça é explicada com a adição de ainda mais personagens (olá, Patton Oswalt!) que falam sem parar em cenas intermináveis. Quando as engrenagens de "Apocalipse do Gelo" finalmente se movem, tudo é amarrado de forma apressada e anticlimática.

McKeena Grace enfrenta a adolescência em 'Ghostbusters: Apocalipse de Gelo' Imagem: Sony

É inegável que o conceito de "Ghostbusters" ainda traga um certo charme, e que os personagens de Dan Aykroyd (Ray é o dicionário vivo de todas as coisas sobrenaturais) e Ernie Hudson (Winston é quem financia toda a operação) sejam de fato importantes. Por outro lado, Bill Murray não esconde o tédio e é praticamente um turista, já que Peter Venkman não tem o que fazer. Vale o mesmo para o gosmento Geleia e a bibliotecária fantasma, que mal compensam a gag e só existem como afago ao passado.

A indecisão em seguir apenas uma história, somada à devoção exagerada aos passos do filme de 1984, impedem que "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo" decole. Não é uma experiência desagradável, e tampouco é pecado se assumir como produto corporativo. Algumas piadas funcionam e o elenco é simpático. Mas, no fim, é só mais um filme.