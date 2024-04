'Ripley' + 11 ótimos filmes do século 21 em preto e branco para ver em casa

Steve Zaillian ainda injeta em "Ripley" um senso de humor assumidamente mórbido, criando um estudo de personagem de emoções deliberadamente dispersas.

O foco é compensado com a escolha em filmar em preto e branco, decisão alinhada com a memória de Zaillian com seu primeiro contato com a obra de Highsmith. O resultado é um produto de beleza inquestionável, com o contraste das imagens desenhando o impacto da narrativa.

Não foi sem surpresa, portanto, que parte das críticas à série miraram justamente em sua fotografia em preto e branco. Existe um naco do público que ignora, de maneira criminosa, qualquer produto audiovisual criado com ausência de cores.

Deixando de lado a total ignorância de quem traça um paralelo com produtos "velhos", resta lamentar qualquer um que limita suas próprias experiências. É do jogo.

Não vou me atrever a listar os maiores clássicos do cinema rodados em preto e branco — de "Os Sete Samurais" a "A Lista de Schindler", passando por "Sindicato de Ladrões", "A Marca da Maldade", "O Sétimo Selo", "Matar ou Morrer", "O Que Terá Acontecido a Baby Jane?", "Metrópolis", "A Noite dos Mortos Vivos", Hitchcock, Truffaut, De Sica, Bergman, ufa! É uma lista interminável de filmes essenciais, que valem cada segundo de nosso tempo.

Em vez disso, preparei um apanhado mais modesto, 11 filmes produzidos neste novo século, que trazem um apanhado eclético da beleza que é acompanhar uma história em preto e branco.