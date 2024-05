Elogios em inglês no TikTok comprovam: Machado de Assis é bom mesmo

Se há elogios em inglês então a coisa presta mesmo, pensa muita gente aqui neste lado do mundo. E não me parece ter sido o caso de Courtney, mas lá fora sacaram ser um bom negócio badalar o que é daqui. Qualquer gringo que se emocione com nossas músicas, aplauda nossa comida açucarada ou vista a camisa de algum time ganha a simpatia e milhares de likes de brasileiros. As métricas de engajamento agradecem.

Sabemos há muito tempo que Machado e o seu "Memórias Póstumas" são excelentes. Razões não faltam. A ironia, uma das principais marcas do escritor, está afiadíssima nesse clássico. O defunto autor, sacada improvável, é sujeito que cativa pela personalidade nada afável. Sua acidez desvela muitas das hipocrisias sociais que parecem atemporais.

Há humor, muito humor em "Memórias Póstumas". Outro dia ouvi um importante crítico dizer que o considera o livro mais engraçado já lido. E o final do romance é um dos mais marcantes da história da literatura.

Agora, se muitos brasileiros não dão bola para o Bruxo do Cosme Velho, daí o problema é outro. O marketing de alguém embasbacado falando em inglês funciona melhor do que o perene reconhecimento em nossa própria língua. E não venham me dizer que falta incentivo à leitura de Machado.

Curioso: de tempos em tempos os gringos descobrem Machado, mas o nome do autor nunca se estabelece de vez lá fora. Segue tratado com surpresa, com certa excentricidade. Olha só, então quer dizer que também há literatura, e das boas, no Brasil?

Harold Bloom, Salman Rushdie e Maya Angelou são apenas três dos importantes nomes da literatura de língua inglesa que reconheceram em diferentes momentos a grandiosidade machadiana. Há alguns anos, também rolou festa nas redes quando a crítica Parul Sehgal recebeu com entusiasmo os contos do autor num ensaio para o New York Times.