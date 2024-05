Tragédia no Rio Grande do Sul: com qual deus um ateu deve reclamar?

"Quem é ateu/ e viu milagres como eu...".

Gosto especialmente de um vídeo em que Caetano dedica "Milagres do Povo" à memória de Jorge Amado, morto no mesmo dia daquele show. Escuto a música e penso no título da Copa do Brasil, na sequência de gols improváveis e decisivos feitos pelo São Paulo. Milagres do Morumbi.

Às vezes não acreditar em deus faz uma falta danada. Brinco: é bem mais difícil ser um corredor ateu. Para quem pedir alguma força sobrenatural ali pelos tantos quilômetros, quando as pernas fraquejam, o coração trepida e o corpo só pede por água e descanso? A vontade é perguntar para o outro que se arrasta ao nosso lado se ele tem um deus para emprestar. Coisa rápida, logo devolvo.