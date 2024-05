Boom: O que revelam as cartas trocadas por Gabo, Llosa, Fuentes e Cortázar?

Com a guarda baixa, sem se preocupar tanto com o estilo do texto, o tom empregado por cada um dos escritores na hora de redigir as correspondências merece ser observado. Gabo não dispensava os palavrões: "Essa literatura é uma merda: te abandona cinco anos e depois te atropela".

Cortázar, por sua vez, desconfiava de intelectuais que andam (e pensam) em bando: "A história da literatura mostra que a maneira mais segura de se desunir é se agrupar". É um cuidado manifestado pelo argentino em diversas cartas.

Devemos muito a Carlos Fuentes, autor de "A Morte de Artemio Cruz", a existência de "Las Cartas del Boom". Temos esse enorme registro de um momento fundamental da história literária graças à preocupação do mexicano em guardar tanto as cartas que recebia quanto a cópia das enviadas. Llosa só guardou as que recebeu, enquanto Gabo e Cortázar foram mais relaxados, deixaram cartas meio que ao acaso em seus arquivos.

Política

Impossível ser diferente, a política é um dos assuntos mais presentes nas correspondências. Indissociável da Revolução Cubana e da forma como o mundo voltou o olhar para a América Latina, o Boom foi marcado pelo engajamento de seus principais nomes. São nítidos os estranhamentos, as dissidências, as rusgas e a derrocada de certas amizades conforme a leitura avança - sim, falo do afastamento de Llosa.

Também são quatro os responsáveis pelo admirável trabalho de organização de "Las Cartas del Boom": Carlos Aguirre, Gerald Martin, Javier Munguía e Augusto Wong Campos. Na introdução eles escrevem: