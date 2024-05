Pulitzer para uma mexicana e o nosso deslumbre pelo reconhecimento gringo

A obra colecionou prêmios literários de língua espanhola antes de a sua tradução para o inglês vencer o Pulitzer. Nela, Cristina encara a morte de Liliana, sua irmã, assassinada 30 anos atrás por um antigo namorado. Feminicídio não era um termo recorrente naquele México - e naquele mundo - do início da década de 90.

O desenvolvimento de uma linguagem capaz de nomear o que sentimos e vivemos é uma das camadas do texto de Cristina. Transitando entre a literatura, o jornalismo e a história, "O Invencível Verão de Liliana" apresenta ao leitor uma mescla de gêneros (manifesto, epístola, reportagem, memória...) para reconstruir não só a morte, mas também a vida de Liliana.

É bonito notar como a garota assassinada parece ganhar uma outra forma de existência pelos testemunhos de seus amigos, pelas lembranças de parentes, pelas palavras de Cristina. Detalhei melhor a minha leitura numa resenha aqui para a coluna.

No ano passado, uma outra categoria do Pulitzer foi para um latino-americano. Hernán Diaz, argentino que cresceu na Suécia e vive há muitos anos nos Estados Unidos, venceu a categoria Ficção com "Fortune", escrito originalmente em inglês. Dá brecha para, em outra ocasião, discutirmos naturalidades da literatura. O romance saiu no Brasil pela Intrínseca como "Confiança".

No britânico International Booker Prize, mais um prêmio de grande relevância, vira e mexe traduções para o inglês de livros de autores latinos têm pintado entre os finalistas. Neste ano, "Não é Rio", da argentina Selva Almada, e "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, seguem no páreo.

Ambos são publicados pela Todavia, casa que também edita por aqui "Exploração", da peruana Gabriela Wiener. O romance ficou pelo caminho após aparecer na primeira lista do prêmio, mais longa, ao lado de outro escritor latino: o venezuelano Rodrigo Blanco Calderón com o seu "Simpatía", inédito no Brasil.