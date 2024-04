José Saramago não será revisado. Dante Alighieri não virá para a conversa

A pessoa vê o filme ou ouve alguém falar bem do livro. Se interessa pela história e resolve ir atrás de sua versão literária. Compra um exemplar pela internet. Dias depois, enfim começa a leitura. Catapimba! Dá com a fuça no estilo de José Saramago.

Avaliações de "Ensaio Sobre a Cegueira" publicadas na Amazon voltaram a divertir leitores na última semana. De tempos em tempos alguém pesca as pérolas dedicadas a esse e a outros livros no site da multinacional.

Há quem diga que a história é boa, mas impossível de ler. Reclamam principalmente da edição. Onde já se viu entregar para o leitor um texto com poucos parágrafos, pontuação esquisita, diálogos que não estão demarcados, uma bagunça incompreensível ao bater dos olhos? Espero que os erros sejam corrigidos logo, comenta alguém. Há quem reclame de a obra ser vendida com o português de Portugal.