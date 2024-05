Rio Grande do Sul: desolação, estupidez e o clichê da falta de palavras

Amigos relatam dificuldades, agonias. Outros dizem estar bem, dentro do possível, diferente de pessoas próximas a eles que perderam tudo. A desolação é completa. Um camarada de Campinas envia mensagem com voz embargada para falar de um quadrinista que agora não tem mais a casa onde vivia. São muito nesse desespero. Sobra sensação de impotência.

Uns tantos que tiveram a vida que conheciam até então destruída agradecem por, pelo menos, seguirem vivos. A Fundação Iberê Camargo, imprescindível numa boa visita por Porto Alegre, dá uma força aos desabrigados.

Enquanto isso, o icônico prédio da Casa de Cultura Mario Quintana, outro lugar imperdível, está com água até as canelas. O Centro Histórico, que recebe uma das feiras do livro mais tradicionais e relevantes do país, está inundado. A Livraria Taverna pede ajuda para sobreviver.

Foi por ali que mais perambulei na minha primeira visita à cidade, para o I Encontro Internacional de Jornalismo em Quadrinhos. Cafés tomados dentro de um antigo cofre de banco fazem parte das melhores recordações.

Porto Alegre é uma cidade cheia de literatura. A Arquipélago, por onde publiquei "A Biblioteca no Fim do Túnel", é apenas uma das editoras gaúchas que fazem um ótimo trabalho. Alguns dos principais escritores do país vivem ou viveram fase importante da vida por lá. Outros tantos buscam a cidade para estudar, aprimorar-se nessa coisa de escrever histórias e publicá-las em livros.