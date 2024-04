Por que ainda acreditar nos livros?

Minha paixão pelo livro é óbvia. Contudo, há o lado da razão na escolha de trabalhar com esse pilar cultural tão incensado em discursos quanto pouco valorizado na prática. Enquanto as leituras se avolumam e se atropelam na biblioteca, lá fora a estupidez come solta e o dinheiro que circula no setor é pouco (e concentrado nas mãos de alguns).

Não bastasse, muita gente considera incompreensível, quando não desprezível, todo trabalho no entorno dessa invenção milenar. Ainda assim, seguimos.

"Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, sem dúvida, o livro. Os outros são extensões de sua vista; o telefone é a extensão da voz; ainda temos o arado e a espada, extensões do braço. Mas o livro é outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da imaginação", cunhou Jorge Luis Borges.

Para Irene Vallejo, "A invenção do livro foi talvez o maior triunfo na nossa luta tenaz contra a destruição. [...] Sem os livros, as melhores coisas do nosso mundo teriam se dissipado no esquecimento". Gostei tanto deste trecho de "O Infinito em um Junco" que ele virou epígrafe do meu próprio livro sobre livros, "A Biblioteca no Fim do Túnel".

O objeto fascina. Reconheço, porém: já faz alguns anos que me apego mesmo ao que encontro dentro dos livros. Compreender a diferença entre a plataforma e o conteúdo é crucial para descartarmos bobagens, não louvarmos qualquer coisa apenas porque chega aos leitores num calhamaço de folhas protegidas por capas bonitas.

A literatura é o que mais me interessa. E aqui recordo Natalia Ginzburg. Ao escrever sobre "Cem Anos de Solidão", de Gabo, ela deixou palavras que extrapolam a narrativa longa e servem muito bem para qualquer forma de criação literária: