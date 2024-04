A luta pela sobrevivência num deserto assolado pela guerra

Logo descobrimos. Eram Juan e Lázaro que, longe do campo de batalha, engrenam um romance. Um romance marcado pela aridez do deserto por onde perambulam, pelas culpas que carregam, pelo passado que nunca passa de vez, por corpos que precisam encontrar caminhos para se satisfazer.

Viajam como dois irmãos tropeiros. "Suas roupas de homem nunca delataram o que faziam à noite ou nos dias em que encontravam um lugar solitário e propício".

A guerra que arrasta para si gente que nem sabe o que defende ou por quais motivos pega em armas permeará todo o romance. Vemos como coisas se diluem na bestialidade cheia de coadjuvantes que sempre lutaram com o bando que mais convinha.

Já nem sabem mais qual é seu verdadeiro lado, onde está a justiça, como aquela estupidez toda começou. Serve também como metáfora para as batalhas pessoais travadas pelos diversos personagens que habitam "Fúria". São pessoas forjadas por diferentes formas de violência, donos de histórias fantásticas.

Estão ali o vendedor que fala de uma mulher que mordia outras mulheres e, assim, semeava o desejo por parceiras do mesmo sexo, o homem que vai trabalhar no necrotério para que consiga juntar uma grana e estudar cinema, a moça que, "como as cadelas", teria inflado, se enchido de leite e ficaria olhando para o céu à espera de algo porque não pode ter filhos.

Clyo mostra talento para cruzar histórias ou fazer com que detalhes aparentemente menores ganhem importância com o avançar das páginas. Vai bem ao construir uma prosa cheia de pesadelos, fantasmagorias e horrores corriqueiros em nossa literatura.