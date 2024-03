Memória dos Homens: o que esperar de um dos grandes livros do momento?

Vem a cobrança para que um escritor de determinado lugar, com determinadas características, siga determinados parâmetros. Que deixe a tal da literatura universal para os mesmos de sempre. Um estrangeiro sempre será um estrangeiro - e aqui, mais uma vez, não falo apenas de fronteiras geográficas. Uma pena que o povo do cinema não esteja prestando muita atenção à literatura, pois seria difícil não associar "Ficção Americana" ao livro do senegalês.

Só que Sarr não trabalha com simplificações. A contradição entre lutar contra o sistema de poder constituído mas esperar ser reconhecido por ele está ali. Importante notar que Elimane deixa de ser visto como um sujeito com suas individualidades, autor de uma obra que mereceria ser discutida pelos méritos e deméritos literários, para virar "um negro excepcional, um campo de batalha ideológico".

A identidade - reivindicada ou projetada - do autor se sobrepondo aos elementos intrínsecos de um romance (ou conto, poema...) é outro ponto da atual dinâmica literária fustigado por Sarr. Também estão ali a influencer que "milita em todas as boas causas morais do momento". Os escritores subordinados a likes em redes sociais. Os leitores intransigentes sempre ávidos por suas representações. A ideia covarde de que não existem livros ruins, como se tudo fosse igual, reduzível a apenas um gostei ou não gostei.

O rigor com que olha para essas questões e a recusa a soluções simplistas (morais ou formais) reforça o quanto a literatura é tratada com respeito e devoção em "A Mais Recôndita Memória dos Homens". "Nossa vida é isto: tentar fazer literatura, sim, mas também falar dela, pois falar dela significa mantê-la viva, e enquanto ela for viva a nossa vida, mesmo inútil, mesmo tragicamente cômica e insignificante, não estará perdida de todo", lemos em certo momento.

Se é a busca de Faye por Elimane que move o romance, o que está em seu âmago é a "indecente literatura, como resposta, como problema, como fé, como vergonha, como orgulho, como vida" e todos os sentimentos que ela é capaz de despertar em quem a vive profundamente. É, claro, mais um elo entre Sarr e Bolaño.

A acusação de plágio que pesa contra Elimane se dá por conta das colagens que fez em "O Labirinto do Inumano". Soa como uma audaciosa brincadeira, então, o quanto Sarr aproxima - e deixa isso claro - "A Mais Recôndita Memória dos Homens" principalmente de "Os Detetives Selvagens". Elimane é a versão do senegalês de Cesárea Tinajero, a misteriosa fundadora do real visceralismo que também move jovens autores numa incessante busca.