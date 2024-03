A enfadonha Biblioteca da Meia-noite e o tal livro para 'todos os públicos'

Ao escrever sobre "Cem Anos de Solidão", romance que pegou para ler com desconfiança mas que acabou por lhe encantar, a escritora italiana Natalia Ginzburg fala sobre o impacto da literatura. "Os verdadeiros romances podem milagrosamente nos devolver o amor pela vida". O texto está em "Não me Pergunte Jamais" (Âyiné, tradução de Julia Scamparini).

Pois se há os romances capazes de nos devolver o amor pela vida, o contrário também deve ser verdadeiro. Ou algo próximo disso, pelo menos. Não vou dizer que balancei com relação à vida, mas em diversos momentos questionei o amor pelos livros enquanto me arrastava por "A Biblioteca da Meia-noite". É daquelas leituras que parecem intermináveis de tão enfadonhas que são. Nem as referências ao vinho foram capazes de me conquistar.

Largaria a bomba logo nas primeiras páginas se fosse um livro qualquer, mas não é o caso. Escrito pelo inglês Matt Haig e publicado por aqui pela Bertrand com tradução de Adriana Fidalgo, o negócio tem vendido pra caramba. Já foram mais de 9 milhões de exemplares mundo afora. No Brasil, há pelo menos dois anos pinta em listas dos mais comercializados.