Uma chance para tomar cerveja e ver futebol com Luis Fernando Verissimo

O filme é assinado por Angelo Defanti, que já levou para as telonas trabalhos baseados na obra do autor, como "O Clube dos Anjos", "Feijoada Completa" e "Maridos, Amantes e Pisantes".

A gravação chega ao público oito anos após as filmagens. Defanti acompanhou a rotina de Verissimo em sua casa em Porto Alegre durante 15 dias consecutivos, culminando no aniversário de 80 anos do autor de tantos livros memoráveis.

Assistir hoje ao registro sobre aquele momento da vida do escritor é também se deparar com cenas de um outro Brasil.

O maior contraste vem do próprio meio editorial. Durante uma breve viagem a São Paulo, acompanhamos Verissimo dando autógrafos numa Livraria Cultura pujante, ainda distante de virar a melancólica ruína que temos no Conjunto Nacional. Vale observar como o tímido escritor acolhe fãs empolgados e tenta despistar certas malas que buscam forçar intimidade.

Verissimo é um colorado que sempre veste azul, as cores do Grêmio, observa alguém. O desgosto do escritor com o Internacional, naquele ano rebaixado no Brasileiro, também está registrado. Um gol comemorado de forma tímida quando uma derrota já era inevitável dialoga com outra cena em que a filha de Verissimo chega na sala, olha para a tevê e se solidariza: já tamo apanhando, pai?

Criar uma oportunidade para que os fãs tenham a sensação de passar uns dias com Verissimo é um dos méritos do trabalho de Defanti. Visita à feira de qualquer coisa numa escola, ida ao médico e sessões de fisioterapia estão ali registradas, bem como a intensa relação do octogenário com sua família.