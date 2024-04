O que fazer com um livro do século 19 encapado com a pele de uma mulher?

No século 19 a tecnologia usada já prescindia de sacrifícios. Ludovic não precisava encapar o seu exemplar de "Des Destinées de L'Ame" com a pele de uma mulher. Fez isso por capricho, o que não deixa de ser uma marca de sua personalidade e também do seu tempo: o homem estudado que se vê no direito de enfeitar um livro especial com parte do corpo de uma mulher anônima morta.

Sim, Harvard tem em mãos um objeto de natureza execrável e passado complexo. É bizarro saber que até ontem a universidade usava o livro como recurso para um marketing sombrio. Mas se o exemplar de "Des Destinées de L'Ame" não é motivo para orgulho, também não pode ser apagado da história.

Melhor faria em manter essa complexidade em seu acervo. Também é dever da universidade - de qualquer uma, não só de Harvard - preservar essas vergonhas de nosso passado.

