Desesperado, ex-BBB Davi agora tenta chamar a atenção da Record

Davi voltou a ser assunto nas redes sociais ao publicar uma imagem com chapéu de vaqueir.

No Central Splash de hoje (21), Lucas Pasin disse que Davi está tentando chamar a atenção de Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities na Record. "Ele está desesperado para ser chamado para A Fazenda", opinou. "Quer ganhar o BBB e A Fazenda no mesmo ano".

Para Bárbara Saryne, Davi quer mostrar ser "um bom partido". Além da fotografia sem camiseta, ele tem publicado imagens de refeições caseiras na rede social.