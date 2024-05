Por que Globo dispensou ex-BBBs do contrato exclusivo de publicidade

Yasmin Brunet, MC Binn, Wanessa Camargo, Rodriguinho, Vanessa Lopes e Vinícius Rodrigues possuem um contrato diferente com a Globo e nunca foram exclusivos comercialmente da emissora.

Os "camarotes" do BBB 24 já possuíam contratos com outras marcas antes do início do reality, e puderam seguir as parcerias. A única exigência para eles foi evitar conflitos de divulgações de marcas durante o período de visibilidade deles com o programa. Ou seja, evitar divulgar marcas concorrentes às que patrocinam o reality show.

'Efeito Juliette'

Conforme antecipado com exclusividade pela coluna, o BBB 24 viveu o que era chamado nos bastidores de 'Efeito Juliette'. A campeã do BBB 21 fez com que a Globo mudasse o modelo de contrato dos participantes do reality show e de outros talentos da emissora. Isso porque a ex-BBB saiu do programa, de acordo com fontes, com pelo menos 15 contratos publicitários milionários, e nenhum deles previa qualquer participação para o canal.

A partir deste episódio, a Globo reforçou a VIU Hub, "a casa dos influenciadores", uma agência que cuida dos contratos publicitários de diversos talentos da emissora, entre eles, todos os ex-participantes pipocas do BBB 24. Ao assinar para participar do reality, eles também assinaram exclusividade com a agência até julho deste ano, podendo estender em alguns casos.

Os ex-BBBs teriam odiado o trabalho feito pela agência e o assunto virou pauta nos bastidores e grupinhos de WhatsApp. Com milhões de seguidores nas redes, os "novos famosos" não poderiam fechar trabalhos por conta própria e não recebiam trabalhos da agência.