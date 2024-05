Durante o evento, os dois ficaram próximos, mas nitidamente desconfortáveis com os flashes. Antes mesmo do início do sorteio eles foram embora juntos.

Marquezine e João Guilherme vão juntos a samba e quebram silêncio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Um vídeo publicado no X mostrou os dois trocando carícias em uma festa. As filmagens aumentaram os rumores de um affair entre os atores. Recentemente, Marquezine foi fotografada no colo do filho de Leonardo. Além disso, o famoso comentou nas fotos de Bruno no MET Gala: 'Fascinante".

Relação não é de hoje

Bruna Marquezine e João Guilherme já foram flagrados algumas vezes juntos em momentos de bastante intimidade. Em janeiro deste ano, este colunista já havia relatado que o, até então "affair" deles, não era algo que surgiu nas últimas férias de verão. Eles ficaram pela primeira vez no ano passado e seguiram, inicialmente sem rótulos, se abrindo para o amor.

Os fãs dos dois já notaram o romance faz tempo, e dividem opiniões sobre o assunto. Alguns acreditam que Bruna Marquezine é "um mulherão" demais para João Guilherme. Outros torcem para que os dois assumam algo logo.