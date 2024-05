Monique Evans: 'Sou lésbica e fiz questão de ter um casamento bem careta'

Monique Evans entrou de mãos dadas com a filha, Bárbara Evans, na cerimônia. As duas se emocionaram bastante.

Vale lembrar que Bárbara já foi bastante questionada sobre aceitar ou não o amor da mãe com outra mulher. Em um término de Monique e Cacá, em 2020, Cacá trocou farpas com a filha da ex-modelo.

"A Bárbara estava lá em cima [no camarim] comigo antes. Aí ela desceu para me ajudar, porque o vestido é rodado. Mas as coisas lindas que ela me falou lá em cima me emocionaram demais. Vi ali uma Bárbara que eu não via há muito tempo, sabe? Foi emocionante. Ela realmente veio me entregar para a Cacá. Ela estava feliz, e me disse: 'A Cacá é o amor da sua vida'", lembra Monique, com os olhos cheios de lágrimas.

Monique e Cacá seguiram da festa diretamente para o Copacabana Palace, onde vão curtir o fim de semana. Depois, em junho, elas seguem de lua de mel para a Europa: "Vamos para Barcelona, Ibiza e Paris".