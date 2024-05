Léo Santana: 'Vender ingresso não está fácil, o mercado está preocupante'

Leo Santana reuniu convidados e jornalistas na tarde de hoje para anunciar que fará sua primeira turnê da vida com o projeto "PaGGodin", gravado no Rio de Janeiro, e que passará, inicialmente, por 12 cidades.

No evento, o baiano foi questionado sobre as turnês de Ludmilla e Ivete Sangalo, canceladas hoje, justamente no dia que ele anunciou seu novo investimento.

"As turnês da Lud e da Ivete canceladas envolvem diversos fatores que eu desconheço. Mas confio muito no meu time, nos contratantes e parceiros que estão comigo há quase 20 anos de carreira. A gente vai meter a cara", afirmou, o cantor, ressaltando: "Estou muito confiante porque essa turnê é um desejo, não só artístico, mas também pessoal."