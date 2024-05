Teste de Fidelidade acabou? RedeTV! troca safadeza e busca 'humor família'

"João Kleber Show vai ser turbinado, né? Já tinha pedido para a RedeTV! faz um tempo, e a direção decidiu fazer agora. Queria mudar o programa para não ser algo apenas de 'pegadinhas', mas que tivesse quadros de humor, lembrando um pouco do que foi o O Planeta dos Homens, quando eu comecei [na TV] lá como roteirista. Quero que seja uma mistura de Casseta e Planeta, TV Pirata, e que tente resgatar o humor aos domingos", diz o apresentador.

Em busca do humor de qualidade, João Kleber está selecionando o elenco da nova fase do programa. "Estou conversando com alguns humoristas. Vamos misturar alguns profissionais que já estão no mercado, e também alguns que estão começando. A intenção é fazer um programa bem dinâmico aos domingos, com auditório, plateia. Vai ser diferente do que o programa é hoje."

Não é o fim

João Kleber, no entanto, nega que a intenção dele e da RedeTV! seja dar um fim para o Teste de Fidelidade. O apresentador conta que eles vão trabalhar em formato de temporadas, e o programa pode voltar a grade.

"Decidimos fazer o Teste de Fidelidade por temporada. É algo que fica até mais tranquilo para eu produzir. Como fizemos agora Teste de Fidelidade - A Investigação, no começo do próximo ano faremos de outra forma. O bom é que o Teste de Fidelidade encerra 2024 no auge."

A informação sobre o fim do Teste de Fidelidade na grade neste ano foi antecipada pelo jornalista Flávio Ricco. Segundo o colunista, a RedeTV! ganha mais força aos domingos à noite com a dobradinha de Geraldo Luís e João Kleber. "Quero que o domingo seja um dia das pessoas se divertirem. É um dia para rirem, brincarem e começarem a semana mais leve", afirma João Kleber.