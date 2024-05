Monique Evans casou em cerimônia evangélica celebrada por pastor gay

O pastor celebrante do casamento de Monique e Cacá também teve um histórico de frequentar locais evangélicos bastante conservadores. Foi aí que, há 17 anos, fundou uma igreja inclusiva.

"A igreja não me dava as respostas devidas para a minha orientação afetiva sexual. Quando falei para o meu pastor 'sou gay', ele me disse para arranjar uma namorada e casar, porque isso era apenas um momento. Já estava quase me casando, estava há cinco anos noivo e estava vendo que nunca ia deixar de ser quem eu era", relembra ele em uma entrevista recente ao Terra.

Fábio Inácio, marido de Marcos, já foi pastor da Igreja Universal do Reuno de Deus, mas deixou a igreja quando assumiu publicamente ser um homem gay. Juntos, eles fundaram a Igreja Contemporânea.

"São muitos ataques todos os dias, não tem um dia que não tenha comentários terríveis no meu Instagram. Já jogaram uma bomba na Igreja de Madureira, porque era do lado de uma igreja bem grande da Assembleia de Deus, então passavam evangélicos bem conservadores por lá", falou Marcos, também em entrevista ao Terra.

Cacá Werneck comemora o sentimento de ser acolhida pelo pastor em seu casamento: