Mulher é condenada por ofensas racistas contra filha de Gagliasso e Ewbank

O caso

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e a filha, Titi, em Barcelona, na Espanha Imagem: Reprodução/Instagram

A socialite Dayane Alcantara Couto de Andrade, conhecida como Day McCarthy, foi denunciada por Bruno Gagliasso e Gio Ewbank em 2017. À época, ela publicou um vídeo no Instagram com ofensas racistas contra Titi, que tinha 4 anos.

No vídeo, Day McCarthy se revolta afirmando que as mesmas pessoas que a criticam pela sua aparência (por não ter olhos azuis e nariz fino) vão ao Instagram de Gagliasso e Ewbank e elogiam a filha do casal, que é negra.

Ator falou do caso, em novembro de 2017, ao deixar a delegacia. "Ela é uma criminosa, precisa pagar pelo que fez. Estou aqui porque ela disse que está em outro país. Conversando com a delegada, ela disse que é muito importante fazer isso porque é crime em qualquer lugar do mundo e ela vai responder por isso", disse.