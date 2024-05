Davi diz que tentou manter relacionamento com Mani Rego: 'Corri atrás'

Davi falou sobre o término do relacionamento com Mani Rego, a quem chamava de "esposa" durante o BBB 24. "Briguei, fui atrás, corri atrás? Liguei, mas ela não me atendeu. Chamei para conversar e ela não quis. Eu fui. Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma."

O que aconteceu

O vencedor do BBB 24 disse não terem respeitado o espaço dele. "As pessoas da internet, e até ela mesma, não respeitaram meu espaço. Acho que a mulher tem que respeitar o homem, e o homem tem que respeitar a mulher. Se a minha esposa chega e fala: 'Davi, eu preciso de um espaço', eu vou dar o espaço para ela. Não significa que o relacionamento acabou", falou durante participação no Altas Horas do último sábado.