Como identificar se você sofre de carência e quando isso se torna problema

Como resultado do medo de tomar um fora a qualquer momento, a pessoa com baixa autoestima começa a cobrar mais o parceiro, a pressão aumenta, os pedidos de provas de amor são cada vez mais frequentes e ela se mostra excessivamente pegajosa e possessiva.

Esse tipo de pessoa está sempre carente: quando não tem ninguém, sente-se assim por temer a solidão; quando tem, age desse modo por ter receio de perder o outro.

2 - Pais inseguros

Em um lar em que as pessoas são autoconfiantes, a criança cresce com uma visão positiva sobre ela e sobre a vida. Do mesmo modo, uma família com pais inseguros pode criar filhos com problemas de autoestima e, consequentemente, carentes.

3 - Pais inconstantes

Quem tem propensão a ser carente pode ter sido uma criança criada por alguém inconstante. Quando cresce, ela se torna insegura, ciumenta, possessiva e grudenta.