Lucas Buda revela falta de trabalhos após BBB 24: 'Estou até devendo'

Lucas Buda em entrevista à Quem:

O ex-BBB contou que o pós-programa anda fraco e sem trabalhos como influenciador. "Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível".

O professor de educação ainda acredita que o grupo Pipoca sai do Big Brother Brasil em desvantagem. "Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos".