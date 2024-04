Wanessa prova novamente que não está pronta para enxergar os próprios erros

Wanessa Camargo lançou uma música ontem (16) pedindo "licença para errar", e afirmou estar em um processo de "Afrobetização" por conta das acusações de racismo que recebeu enquanto estava no BBB 24 (Globo).

No Central Splash de hoje (17), Lucas Pasin explica que Wanessa tinha uma equipe diferente cuidando de sua imagem durante o BBB e até a entrevista para o Fantástico. "Ela não terminou essa relação muito bem com essa equipe de assessoria de imprensa; lemos que ela não gostou do resultado da entrevista, e isso pode ter motivado a troca de equipe", disse.