De R$ 280 a R$ 29 mil: como ser 'vipão' em alto mar no show da Madonna

Na areia na praia de Copacabana, nas janelas e sacadas dos edifícios, e também no mar. O show de Madonna no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, terá fãs da cantora pop espalhados por todas as partes. Uma das opções para ser "vipão" está nas embarcações que oferecem pacotes compartilhados ou luxuosos e exclusivos, que vão de R$ 280 a R$ 29 mil.

As festinhas nos barcos buscam atender todos os gostos. As opções que incluem open bar, mesas de frios ou mesmo um jantar com frutos do mar, DJs e até show de drags e covers de Madonna.

O produtor Vinicius Bertoli, famoso por organizar badalações no apartamento da socialite Narcisa Tamborindeguy, foi um dos que tiveram a ideia de criar sua área vip em alto mar. Ele é responsável pelo "Madonna Boat Party", que acontecerá em um catamarã para 40 convidados. O ingresso já está no terceiro lote, e é vendido por R$ 1.900.