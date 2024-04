R$ 10 milhões do Rio e chegada misteriosa: como será o show da Madonna

Madonna se apresenta em um show gratuito em Copacabana no dia 4 de maio. O evento faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, e receberá patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio. Será um show exclusivo na América do Sul e que encerrará a The Celebration Tour.

Confira tudo o que já se sabe sobre a vinda da rainha do pop ao Brasil.

Estrutura

O show será no sábado, 4 de maio a partir das 21h45. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.