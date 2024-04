'Ainda é um pequeno passo', diz Ewbank e Gagliasso após denúncia do MP

A mulher foi denunciada pelo MP por crimes de injúria e dois crimes de difamação e calúnia por motivações racistas.

Segundo o jornal 'Público', a acusação do MP menciona que Adélia insultou empregados do bar e depois os filhos do casal de atores. A denúncia diz que ela usou um "tom elevado e ameaçador", se referindo às crianças como "pretos imundos" e, entre outras ofensas, afirmou que "Portugal não é lugar para pretos".

Giovanna e Bruno estiveram em Portugal para depor no caso em junho de 2023. Outras testemunhas também foram ouvidas na época.

O episódio de racismo ocorreu em julho de 2022 enquanto a família passava férias em Portugal. Turistas angolanos que estavam no local também foram xingados pela mulher.