MP denuncia portuguesa por racismo contra filhos de Gagliasso e Ewbank

O Ministério Público em Portugal denunciou a portuguesa Maria Adélia Coutinho Freire de Andrade por racismo aos filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. A informação foi antecipada pela imprensa de Portugal e confirmada por esta coluna de Splash.

A denúncia, motivada pelos advogados dos atores em Portugal, foi acatada pelo MP quase dois anos após a queixa prestada por Ewbank e Gagliasso. A mulher foi denunciada pelo MP por crimes de injúria e dois crimes de difamação e calúnia por motivações racistas. O caso agora é apresentado pelo MP à Justiça, que poderá ou não acatar.

Segundo o jornal 'Público', a acusação do MP menciona que Adélia insultou empregados do bar e depois os filhos do casal de atores. A denúncia diz que ela usou um "tom elevado e ameaçador", se referindo às crianças como "pretos imundos" e, entre outras ofensas, afirmou que "Portugal não é lugar para pretos".