Paolla Oliveira 'dá o cano' na Globo em lançamento de série; saiba o motivo

Um dos principais nomes do elenco de "Justiça 2", série que estreia nesta quinta-feira (11) na Globo, Paolla Oliveira teve sua ausência sentida no evento de lançamento da trama. A atriz, que viverá uma personagem que é assassina e tem um romance com Milena (Nanda Costa) faltou ao evento da emissora.

A coluna descobriu que a atriz entrou para o time de embaixadoras da marca Dove e está em uma viagem para Londres, focada na publicidade.

Segundo fontes da coluna, a culpa da ausência da atriz é da própria emissora, que demorou para marcar o evento de lançamento. A agenda de Paolla já estava comprometida.