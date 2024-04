José Loreto: 'Fui cancelado, pensei que era o fim, e dei a volta por cima'

Loreto assumiu que ao se ver em uma grande polêmica durante as gravações de "O Sétimo Guardião", pensou que não conseguiria conquistar mais trabalhos na carreira de ator:

Fiz um trabalho calado. Bons amigos e diretores me aconselharam. Lembro do Papinha [Rogério Gomes, diretor], me vendo sofrer, com o mundo caindo nas minhas costas, ele falou: 'Relaxa, você é jovem. Eu já perdi impérios. Você vai recuperar tudo'. E naquela época [2019], eu achava que minha carreira tinha acabado, que era o fim. Fui trabalhando, fazendo meu teatro, montei um grupo de teatro, e fui provando meu trabalho com bons personagens. Dei a volta por cima porque era para ser. Não tinha como uma fofoca e vida amorosa ser maior que meu trabalho artístico.

'É mais legal fazer vilão do que mocinho'

No Rancho Fundo: Blandina (Luisa Arraes) e Marcelo Gouveia (José Loreto) Imagem: Globo/Manoella Mello

Na trama das seis que estreia no próximo dia 15, José Loreto dividirá o vilanismo com Luisa Arraes. Ele será o sedutor da trama, e tentará roubar o coração da mocinha Quinota, vivida pela estreante Larissa Bocchino.