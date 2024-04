Beatriz mereceu Oscar por salvar Prova do Líder sem graça do BBB 24

"A prova foi demorada demais para um ritmo de BBB Turbo", avaliou. "Foi simples, demorada e, no fim, a prova em si não tinha graça. Beatriz salvou nosso sentimento de ter ficado acordado até tarde para ver".

Pasin lembrou da reação da sister ao subir na estrutura que a lançaria com uma tirolesa, das interações com os auxiliares de prova e do grito que a sister deu enquanto "voava" na dinâmica. "Foi um show. Ela merece um Oscar depois de ontem", afirmou.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER