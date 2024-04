Fadas vão precisar trair a si mesmas para chegar à final com Davi

"As Fadas estão presas em uma mesma narrativa que não tem fim", afirmou Chico Barney sobre o grupo elencar seus pódios.

Segundo o comentarista, se fossem mais estratégicas, as sisters começariam a jogar sozinhas, colocando Davi em segundo lugar em seus respectivos pódios. "Elas vêem um favoritismo no Davi. Acho que são muito pouco estratégicas quando o colocam como primeiro na linha de voto [para ser eliminado], sendo que elas vão estar em um Paredão junto com ele", avaliou.

Pasin afirma que, para chegarem à final, as Fadas precisarão trair a elas mesmas. "Não é ao Davi que elas precisam trair, é a elas mesmas, para conseguirem chegar [ao pódio]. É a única chance de elas conseguirem. Se Alane, por exemplo, joga Beatriz num Paredão com Davi, é a chance dela chegar à final; e o mesmo se Beatriz faz isso com Alane ou Isabelle".

"É a mais esperta que vai chegar à final ao lado de Davi, porque ele já está lá", concluiu.