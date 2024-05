Mudanças climáticas: Florianópolis recupera manguezais para salvar a ilha

Coleta de solo de manguezais em Florianópolis para pesquisas científicas do projeto Imagem: Foto cedida por Dilton de Castro

Mangues no lugar de pínus

Os manguezais alvo da restauração estão na bacia hidrográfica com o maior índice populacional de Santa Catarina, onde também se localizam as principais nascentes de água para abastecimento da Grande Florianópolis. A abrangência do projeto se estende por áreas protegidas dos municípios de Palhoça, São José e da capital, que abrigam comunidades tradicionais indígenas Guarani Mbyá e pescadores artesanais, entre outros grupos sociais.

Estando agora no terço final do seu período de vigência - de fevereiro de 2023 até fevereiro de 2025 -, o projeto conta com parceria do Programa Petrobras Socioambiental para realizar ações de restauração ecológica de manguezais e também restingas, com controle de espécie exótica e revegetação; educação ambiental e mobilização social, via seminários, cursos, oficinas, encontros e mutirões; e duas pesquisas científicas sobre fixação de carbono e aumento do nível do mar.

As ações do projeto têm sido realizadas nas unidades de conservação e entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (Palhoça), Estação Ecológica Carijós e Reserva Extrativista Pirajubaé (Florianópolis) e na Terra Indígena Morro dos Cavalos (Palhoça).

As ações de conservação e restauração acontecem em Palhoça, num total de 10 hectares, sendo sete de manguezais em duas ilhas, uma no Rio da Madre e a outra no Rio Maciambu, e 3 hectares de restinga no entorno do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.