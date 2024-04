Beatriz desrespeita todos e faz Tadeu de palhaço

Beatriz se excede no BBB. Tadeu dá um toque. Beatriz continua se excedendo. Tadeu dá outro toque. E assim o BBB 24 vai seguindo ininterruptamente.

Esse ciclo bizarro se repete já há algumas semanas e parece que tem se intensificado de maneira até surpreendente. Começou com a interação dela com os artistas, as manifestações nas festas, as interações com Tadeu nos programas ao vivo.

Agora chegou no auge do pitoresco com as vestimentas de frutas podres e até mesmo na decisão de ignorar direcionamentos do apresentador na prova do líder da última quinta-feira.