Juninho do BBB 24: 'Tentando pagar as contas para não ser um ex-BBB preso'

Juninho, ex-participante do BBB 24, se uniu a outros colegas que desabafaram nas redes sociais sobre as dificuldades financeiras após participarem do reality show da Globo. O carioca voltou ao trabalho de motoboy enquanto tenta ganhar dinheiro como influenciador digital.

"Existem muitas parcerias interessadas na visibilidade, mas financeiramente a coisa não é tão simples assim. Muita coisa vem tentando ser construída, e ainda não aconteceu, infelizmente", diz ele, em conversa com a coluna durante o Festival Negritudes, realizado pela Globo.

Juninho continua: "Não perco a esperança. O trabalho pra mim nunca foi uma dificuldade. Tenho exercido um pouco das tarefas que já tinha exercido antes, pensando em pagar as contas, se não daqui a pouco serei um ex-BBB preso. E vou tentando achar oportunidades de publicidade e construindo a minha identidade."